В редакции "Новой газеты" обнаружили второй конверт с порошком

Теги: Общество чечня сми гомосексуализм

Второй за сутки конверт с порошком неизвестного содержания был обнаружен в почте редакции "Новой газеты". Как и предыдущий, он был адресован руководству издания. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что содержимое конверта не представляет опасности.

В почте редакции "Новой газеты" обнаружили второй за сутки конверт с порошком неизвестного происхождения, который был адресован руководству. Об этом сообщается на сайте издания.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что содержимое конверта не представляет опасности. "Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", - приводит информацию полиции ТАСС.

В среду утром в редакцию "Новой газеты" прислали конверт с неизвестным белым порошком. В качестве адресата на конверте был указан гендиректор издания Сергей Кожеуров, в графе "откуда" шариковой ручкой от руки было написано "город Грозный". Экспертиза показала, что его содержимое не представляло опасности.

Ранее "Новая газета" сообщала, что в Чечне якобы задерживают и убивают людей из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Совет при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений этой информации.

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