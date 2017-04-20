Законопроект о реновации жилья принят Госдумой в первом чтении

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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Документ определяет параметры квартир, которые будут предоставляться жителям пятиэтажек, судьбу взносов на капремонт и порядок проведения госзакупок по программе реновации.

Государственная Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования парламентариев.

Документы определяют параметры квартир, предоставляемых жителям сносимых пятиэтажек, судьбу взносов на капремонт и порядок проведения госзакупок по программе реновации.

Как сообщило агентство городских новостей "Москва", комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект. По словам главы комитета Евгения Москвичева, квартиры в новых домах будут сдаваться уже с ремонтом.

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта и считает очень важной задачу улучшения жилищных условий граждан и формирование нового эстетического облика нашей столицы. Мы считаем, что правительство Москвы этим законопроектом берет на себя огромный объем социальных обязательств. Очень важный вопрос - это единое понимание, что квартиры необходимо сдавать не с голыми стенами, не с черновой отделкой, а "под ключ". При этом они должны быть как и эконом-класса, так и vip", - сказал он.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России". Один из авторов документа Михаил Дегтярев сравнил масштаб проекта реновации жилья с запуском первого спутника, и заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин войдет в историю столицы и страны.

"По масштабу, конечно, предстоящий проект сравним с запуском первого искусственного спутника Земли. Масштабный проект. Сергей Семенович Собянин войдет с ним в историю Москвы и России – это однозначно", - сказал он.

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