Теракт в метро Петербурга финансировался из Турции

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Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. Согласно материалам дела, Акрам Азимов лично получил средства на совершение теракта. Кроме того, он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ.

Финансирование теракта в петербургском метро осуществлялось членами международной террористической группы из Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую, которая огласила постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова.

"Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ", - сказала Ленская. Он отметила, что ранее арестованный брат Акрама Азимова Аброр, который подозревается в организации теракта в Санкт-Петербурге, получил деньги на совершение преступления и передал их исполнителю – Акбаржону Джалилову.

Ранее Басманный суд арестовал до 3 июня десятого фигуранта уголовного дела о теракте в метро Петербурга Акрама Азимова. Свою вину подозреваемый не признал, заявив, что он "не причастен к этому делу". В ходе заседания суда следователь отметил, что Акрам Азимов дал показания на своего брата Аброра, задержанного в понедельник. Кроме того, по данным следствия, в ходе допроса он подтвердил и свою причастность к организации теракта.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами в настоящее время числятся десять человек.

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