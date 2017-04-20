Шансов найти выживших при крушении сухогруза в Черном море практически нет

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В ближайшие часы завершится активная фаза спасательной операции на месте крушения сухогруза в Черном море. Как сообщили в морском спасательном центре, шансов найти выживших практически не осталось.

Активная фаза спасательной операции на месте крушения сухогруза в Черном море завершится в ближайшие часы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Новороссийск.

"Поскольку шансов найти выживших практически нет, принято решение о прекращении активной фазы спасательной операции уже в ближайшие часы", - сообщил источник в центре.

Крушение сухогруза "Герои Арсенала" произошло в ночь на среду. Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На его борту находились 12 человек. Причины крушения пока не установлены, однако не исключено, что к катастрофе могли привести неблагоприятные погодные условия. Ночью в районе происшествия был сильный ветер и шторм. Кроме того, причиной крушения мог стать возраст судна, которому было около 40 лет.

В ходе спасательной операции с поверхности воды были подняты три тела. Погибшие уже опознаны – это россиянин и двое граждан Украины. Неизвестной остается судьба восьми человек. Одного человека удалось спасти.

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