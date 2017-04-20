Россия и ОАЭ станут стратегическими партнерами

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Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль Нахайяном. Стороны приняли заявление о намерении придать отношениям России и Объединенных Арабских Эмиратов характера стратегического партнерства.

Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны приняли решение придать отношениям двух стран характер стратегического партнерства.

"По итогам встречи принято Заявление о намерении придать российско-эмиратским отношениям характер стратегического партнёрства", - сообщили в Кремле.

В ходе переговоров Путин и Нахайян обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества России и ОАЭ. В частности, речь шла о наращивании торгово-экономических и инвестиционных связей, борьбе с терроризмом и других вопросах, актуальных для Ближнего Востока и Северной Африки.

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