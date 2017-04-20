Следователи проверят законность получения гражданства братьями Азимовыми

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Заказчик теракта в петербургском метро установлен, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Расследование продолжается. Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о взрыве в метро Санкт Петербурга, задержанного накануне Акрама Азимова. В то же время в Твери сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, участники которой на протяжении долгого времени незаконно ставили на учет мигрантов по поддельным документам.

Из автозака, подъехавшего к черному входу Басманного суда, он вышел, опустив голову. Внутри, у зала заседаний, вопросы журналистов проигнорировал, рассказал "ТВ Центр". Уже на скамье подсудимых Акрам Азимов сказал, что не причастен к теракту. Защита поправила: он не знал, что его действия связаны с атакой в петербургском метро. По словам следователя, фигурант подтвердил во время допроса: он и его брат Аброр Азимов все-таки совершили действия, которые способствовали взрыву. Решение суда подозреваемый слушал спокойно, как будто обреченно, не поднимая глаз.

"Избрать подозреваемому Азимову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 3 июня 2017 года", - огласила судья.

Мужчина в коридоре весь в слезах – отец братьев Азимовых. Он – то просил присутствующих хоть чем-нибудь помочь, то обрушивался на полицейских с бранью. Позже, на улице он рассказал, что в виновность своих детей не верит.

"Мои сыновья не виноваты, они на такое никогда не пойдут, они знают, что убийство других людей - это вообще", - сказал Ахрал Азимов.

Судя по материалам дела, Акрама Азимова обвиняют в контактах со смертником Джалиловым, которому он переводил деньги на подготовку теракта. Получил средства в Турции от активного участника международной террористической организации. Кроме того, Азимов занимался фальсификацией документов, чтобы члены этой организации могли беспрепятственно передвигаться по России. В частности, и в связи с этим следствию еще предстоит выяснить, законно ли сами братья Азимовы получили российское гражданство. С теми, кто сегодня неофициально занимается легализацией миграции, в стране идет жесткая борьба.

Совместную спецоперацию провели Росгвардия и ФСБ в Твери. По данным силовиков, здесь орудовала целая банда. Незаконно ставила на учет и трудоустраивала иностранцев, приезжавших в Россию на заработки. В качестве улик - списки сотен нелегалов с фамилиями, датами рождения, номерами и сериями паспортов. Граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Здесь же миграционные карты, на которых печати и подписи. Вроде бы подлинные, а вот указанные данные чаще всего – нет.

"Таким образом, в Россию могут проникать лица, находящиеся в розыске за совершение преступлений, представители международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии, вовлечением в террористическую деятельность граждан России", - отметили в пресс-службе МВД.

Согласно обнаруженным оперативниками документам, нелегалов фиктивно регистрировали в специальных хостелах, в которых по бумагам могли проживать более тысячи человек.

Схожая ситуация в небольшой квартире на окраине Москвы. Здесь другая банда занималась тем же самым. Похожая картина – не меньше сотни паспортов, липовые миграционные карты, печати. А еще поддельные бланки водительских удостоверений, медицинских книжек, дипломов об образовании, патентов на осуществление трудовой деятельности.

"По оперативной информации организатор группы лично и через доверенных лиц занимался поиском клиентов среди граждан Центрально-Азиатского региона на вокзалах города Москвы и осуществлял изготовление пакета документов, необходимого для легализации пребывания мигрантов в России, а также возможности осуществлять ими трудовую деятельность", - рассказала", - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"