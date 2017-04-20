Путин призвал открыто делиться информацией о роли России в победе над нацизмом

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Ревизия истории ведет к разобщению стран и народов, появлению новых разделительных линий и формированию образа врага, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". Оно было посвящено международному гуманитарному сотрудничеству в целях продвижения объективной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом. Президент предложил открыто публиковать архивные материалы, и не только на специализированных сайтах, но и в социальных сетях.

Незадолго до памятной даты Георгиевский зал традиционно открыл свои двери для членов оргкомитета "Победа", рассказал "ТВ Центр". В Кремле собрались министры, полпреды президента, начальники администраций и, конечно, ветераны. По левую руку от главы государства - Махмут Гареев - 93-летний советский полководец. Именно в знак уважения перед такими как он, отметил Путин, наше поколение обязано сохранить историческую правду о Второй мировой войне.

"История, какой бы трудной и противоречивой она ни была, призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок, помогать укреплять добрососедские отношения. Конечно, к сожалению, есть и другие подходы к истории, когда её пытаются превратить в политическое и идеологическое оружие. Мы видим, какие риски влечёт циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведёт к разобщению стран и народов, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага. Особенно опасен курс, взятый в некоторых странах на героизацию нацизма, оправдание пособников нацистов. Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма – такая политика подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы", - отметил президент.

Эти силы все выше поднимают голову на фоне развернувшейся информационной кампании. То пытаясь пересмотреть закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны, то и вовсе поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом. Согласно опросу, который провело агентство "Спутник", почти половина европейцев до сих пор уверены, что ключевая роль в победе над фашизмом принадлежит Америке. И здесь особая надежда на соотечественников за рубежом, подчеркнули в МИД, которые в последнее время проявляют все больший интерес к патриотическим акциям. Обычная георгиевская ленточка или портрет ветерана в строю "Бессмертного полка" могут рассказать порой много больше, чем учебники истории.

"Расширяется географический охват международной общественной акции "Бессмертный полк". В прошлом году она прошла более чем в 50 странах мира. Не может не радовать, что в целом ряде стран, в том числе в Болгарии, Италии, Польше, Сербии, Соединённых Штатах и Франции, к шествию соотечественников присоединялись граждане этих государств", - отметил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Болгария, Польша, Чехословакия, Венгрия, Австрия – граница за границей Красная армия продвигалась дальше на запад. Именно в этих странах установлено большинство советских монументов. Несколько дней назад неизвестные облили желтой краской памятник воинам-освободителям в Будапеште. Еще раньше был осквернён мемориал в центре Вены. И подобные акты вандализма случаются почти каждую неделю. О том, как заинтересовать историей Великой Отечественной молодое поколение, рассказала главный редактор телеканала RT.

"Здесь, например, лучше работают вирусные ролики. Такие короткие доступные ролики отправляются в онлайн-пространство и дальше уже живут своей жизнью: люди пересылают друг другу и в своих аккаунтах в Facebook, Twitter, YouTube, и это получает совсем другую аудиторию, нежели то, что можно делать привычными средствами на телевидении", - пояснила Маргарита Симоньян.

Есть еще видео в формате 3D, 360 – все это позволяет говорить с молодежью на понятном ей языке. Но не стоит забывать и о традиционных способах просвещения, напомнили в Министерстве культуры. За последнее время российское историческое общество установило десяток памятников павшим воинам по всей Европе – от Сербии до Франции. Регулярно открываются музеи, проходят исторические форумы, фестивали. Завершил свое выступление глава ведомства анонсом художественного фильма, над которым сейчас ведется работа – Собибор. О самом массовом успешном побеге из лагеря смерти. Владимир Путин инициативы поддержал.

"Исхожу из того, что наше сегодняшнее обсуждение, сегодняшняя работа будет хорошим импульсом в организации всей нашей деятельности и на патриотическом направлении, и с точки зрения защиты правды об исторических фактах, тех из них, которые так важны и так чувствительны для нашего народа. Только объективная, основанная на фактах информация может быть надежной защитой от всякого рода агрессивных дилетантов и фальсификации истории – это совершенно очевидная вещь", - заявил глава государства.

Чтобы эта объективная информация была доступна, президент предложил открыто публиковать архивные материалы не только на специализированных сайтах, но и в социальных сетях. Ведь чем дальше от нас становится подвиг советского народа, тем сложнее сохранить всю ценность исторической правды.

Анна Пешехонова, Павел Винокуров, Илья Ушаков, "ТВ Центр"