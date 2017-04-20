Собянин назвал работу столичного совета ветеранов большой созидательной силой

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Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Московской общественной организации ветеранов. Юбилейный концерт прошёл в Лужниках. Мэр Москвы во время выступления отметил, что ветераны помогают сохранять историческую память в столице. За последние годы в мегаполисе установлены десятки монументов и мемориальных досок в честь героев Великой Отечественной войны, а 20 столичных улиц получили имена фронтовиков.

Большой концертный зал в Лужниках с трудом вместил всех гостей, рассказал "ТВ Центр". Атмосфера здесь теплая и душевная. Это не формальное мероприятие, а встреча друзей. Со сцены прозвучали народные песни, а в зале – теплые воспоминания и поздравления.

Столичный совет ветеранов – одна из крупнейших общественных организаций не только в Москве, но и в стране. Она объединяет почти полтора миллиона ветеранов и пенсионеров. Несмотря на преклонный возраст все они ежедневно проводят встречи со школьниками и студентами, воспитывают в юных москвичах дух патриотизма.

"Так интересно - эта малышня в детских садах. Они все медали перещупают. Говорят: а подарите мне это, а это. Я говорю: вот как вырастешь, у тебя будут еще не такие", - рассказала член Московского городского совета ветеранов Валентина Дворецкая.

"У нас в душе это все ненадуманное, а пережитое. А раз пережитое - то это можно донести и до детей", - пояснила член совета ветеранов Лариса Громова.

Большой созидательной силой назвал работу общественной организации Сергей Собянин. Мэр поздравил ветеранов с юбилеем совета. И отметил важность масштабной работы по сохранению исторической памяти.

"Только за последние годы были установлены десятки памятников и мемориальных досок в честь героев и памятных событий войны. Двадцать улиц города Москвы получили наименования фронтовиков. Вместе с вами, дорогие ветераны, мы создали и сохранили почти две тысячи школьных и университетских музеев. Вместе с вами реализуем и другие проекты, которые дают твердые нравственные ориентиры для молодежи", - заявил Собянин.

Сергей Собянин напомнил о приближающемся Дне Победы. Его отметят в столице масштабными мероприятиями: традиционными Парадом Победы и шествием "Бессмертного полка". Главными гостями этих событий станут ветераны.

В рамках торжественного вечера мэр вручил знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" председателю столичного совета ветеранов Владимиру Долгих. Благодарности от правительства получили представители городского и районных советов ветеранов и ветеранских организаций.

Юлия Степина, Дмитрий Иванов и Евгений Рыбин, "ТВ Центр", Москва