ВС России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
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Верховный суд признал российское отделение "Свидетелей Иеговы" экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Кроме того, все имущество организации будет обращено в пользу государства.
Верховный суд России признал экстремистским российское отделение "Свидетелей Иеговы" и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Верховный суд решил ликвидировать "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 местных организаций, обратить в собственность имущество организаций. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.
Ранее 23 марта Минюст России приостановил деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в нашей стране в связи с экстремистской деятельностью. Ведомство требовало ликвидировать и запретить организацию на всей российской территории.
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