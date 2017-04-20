ОЗХО отвергла предложения России и Ирана по расследованию химатаки в Сирии

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Организация по запрещению химического оружия отвергла российско-иранские предложения по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии, и постановила, что в провинции Идлиб был применён зарин. Эти выводы специалисты ОЗХО сделали, даже не выезжая на место инцидента.

Москва и Тегеран настаивали – расследование нужно проводить на местах, а не дистанционно, отметил "ТВ Центр". Необходимо направить представителей Организации по запрещению химического оружия в пострадавший город Хан-Шейхун и на авиабазу, откуда якобы взлетели сирийские самолеты с химоружием. Но большинством голосов российско-иранское предложение создать независимую комиссию было отвергнуто. Анализа фото- и видеоматериалов в интернете, а также данных вскрытия тел вывезенных из Идлиба в Турцию, по мнению Запада, достаточно для обвинения Асада.

"Биомедицинские образцы, взятые у трех погибших, во время вскрытия были проанализированы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показали, что жертвы подверглись воздействию зарина или вещества, схожего с ним. Хотя дальнейшие детали лабораторных исследований еще впереди, полученные аналитические результаты неопровержимы", - заявил накануне гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

В России такие исследования поставили под сомнение. В конце прошлого года боевики несколько раз применяли отравляющие вещества в провинции Алеппо. Российские специалисты взяли пробы на месте и передали их в Гаагу. Заключения до сих пор нет – якобы требуются дополнительные исследования. Представителей Организации по запрещению химоружия приглашали в Сирию, но никто так и не приехал. Зато после инциндента в Идлибе анализ провели за считанные дни, даже не выезжая на место трагедии.

"Данное скоропалительное заявление Узюмджю сильно "подставило" всю ОЗХО. Ведь если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из "Белых касок"? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Узюмджю внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее. Или вопреки заключениям независимых экспертов, считающих нонсенсом такую "избирательность" поражения зарином, господин Узюмджю открыл свою таблицу Менделеева?", - поинтересовался официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

4 апреля в Идлибе в результате химатаки пострадали около 100 человек. Помощь им оказывали представители организации "Белые каски". Активисты не боялись получить химические ожоги или отравиться – ходили в открытой обуви, не использовали перчатки и маски. На основе таких видео Запад обвинил правительство Сирии. США нанесли удар по авиабазе, на которой якобы хранилось запрещенное оружие.

"В обоснование своих действий Вашингтон ссылается на наличие у него абсолютной уверенности в виновности Дамаска. Это то, что сами американские коллеги именуют словами "плохое дежавю". Всё то же самое мы слышали от американских коллег 14 лет назад накануне вторжения в Ирак. В двусторонних контактах американские партнеры тогда – точно так же, как и сейчас – ссылались на якобы достоверные данные своей разведки. У этой истории, как все хорошо помнят, был позорный финал", - отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

То, что произошло в Сирии, по мнению Москвы – провокация. Но Вашингтон на контакт не идет. Напротив, продолжает политическое давление. Телеканал CNN сообщил, что сирийские ВВС передислоцировали большинство самолетов ближе к российской военной базе Хмеймим. По мнению американских журналистов, такой маневр защитит авиацию Асада от повторных американских ударов и поможет скрыть химоружие. Дамаск информацию опроверг, а в Кремле такое сообщение даже не стали комментировать. В то же время, по данным ливанских изданий, вооруженная оппозиция при поддержке военных советников из США, Великобритании и Иордании готовится к захвату южных районов Сирии.

Никита Васильев, "ТВ Центр"