На Ставрополье завели дело в отношении избившего пятиклассника мужчины

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пятиклассника. Инцидент произошел в одной из школ Минераловодского района. Отец девочки с помощью кулаков решил разобраться с учеником, который якобы обидел его дочь. Мужчина беспрепятственно вошел в помещение школы и в классе на глазах других учеников избил подростка.

Видео снимали ученики 5 "Б" класса одной из школ хутора Красный пахарь. Отец одной из учениц приказал своей дочери ударить мальчика, сообщил "ТВ Центр".

Отец пришел заступиться за свою дочь. Якобы мальчик убрал стул, на который хотела сесть девочка. Та упала, ударилась головой о парту. Мужчина взял мальчишку за уши. Тот попытался оправдаться: мол, девочка, которая выше его на полголовы, сама его постоянно задирает. Взрослый грозился перед всем классом снять ему штаны и выпороть ремнем, и продолжил учить 12-летнего подростка манерам общения.

"Схватил его за рукав, и в тот момент когда потянул, там вода была, умывальник, я поскользнулся, нас занесло и падение на стол получилось", - объяснил отец пятиклассницы.

Стоит отметить, что в школу разъяренный отец прошел беспрепятственно. Директор это подтвердила.

"Ольга Христофоровна его встретила и под своим сопровождением повела его в класс. В чем была ее большая ошибка", - рассказала директор Ирина Смекалова.

Рядом с мужчиной в момент наказания находился учитель, который если и предпринимал попытки помешать, то уж явно как-то вяло. По этой причине у правоохранительных и следственных органов вопросов возникло чрезвычайно много.

"Поручено также проверить и дать правовую оценку действиям либо бездействию учителя школы, на глазах которой были совершены противоправные действия в отношении мальчика. А также администрации школы, допустившей свободный доступ мужчины в образовательное учреждение", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

В отношении отца девочки возбудили уголовное дело по статье о побоях. Сам мужчина виноватым себя не считает, говорит – просто заступался за свою дочь.

"Отцы, у кого есть малолетняя дочь или старшая дочь, наверняка поймут мои ощущения, которые у меня были. То есть даже на фоне того, что ребенок был избит, с моей стороны не было никаких попыток мстить", - заявил отец девочки.

Ощущения у отца мальчика, когда тот узнал о случившемся, наверное, тоже были не из приятных. В кабинете директора даже чуть не вспыхнула драка. Но, по словам работников школы, Александр в итоге за свое поведение извинился, и родители вроде бы даже нашли общий язык. Хотя, по словам дяди девочки, у пятиклассницы сотрясение мозга, она сейчас в больнице. Её родители подали заявление в полицию. По словам педагогов, во время осмотра в школьном медкабинете каких-либо травм от удара головой о парту у неё зафиксировано не было.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"