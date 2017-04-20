СКР проверяет сообщения о воспитании младенца фаллоимитатором

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Следователи проверяют информацию различных СМИ о том, что молодая мать использовала интимные предметы для воспитания младенца в столице. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям девушки на предмет надлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Следователи проводят проверку по факту сообщений в СМИ о применении молодой матерью интимных предметов для воспитания младенца в Москве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Из сообщения СМИ следует, что в социальной сети молодая мама распространила фото и видеоролик, на которых она при воспитании своего ребенка использует указанные предметы", - сказала Иванова.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям матери на предмет надлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в различных СМИ появилась информация о том, что молодая мать выложила в социальные сети фотографии, на которых она дает младенцу фаллоимитатор вместо соски. Пользователи в интернете стали возмущаться таким поступком девушки.

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