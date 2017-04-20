Собянин: Ветеранские организации стали партнерами правительства Москвы в вопросах развития города

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Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Московской общественной организации ветеранов.

Юбилейный концерт прошёл в Лужниках. Как отметил "ТВ Центр", со сцены прозвучали народные песни, а в зале и в фойе ветераны делились воспоминаниями. Столичный совет ветеранов – одна из крупнейших общественных организаций не только в Москве, но и в стране. Она объединяет почти полтора миллиона пенсионеров и участников Великой Отечественной войны. Все они, несмотря на преклонный возраст, ежедневно проводят встречи со школьниками и студентами, воспитывают в юных москвичах дух патриотизма. Мэр Москвы во время выступления поздравил ветеранов с юбилеем совета и отметил важность их работы по сохранению исторической памяти.

"Только за последние годы были установлены десятки памятников и мемориальных досок в честь героев и памятных событий войны. Двадцать улиц города Москвы получили наименования фронтовиков. Вместе с вами, дорогие ветераны, мы создали и сохранили почти две тысячи школьных и университетских музеев. Вместе с вами реализуем и другие проекты, которые дают твердые нравственные ориентиры для молодежи", - сказал мэр.