Минобороны подтвердило гибель российского военного советника в Сирии
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт смерть военный
В Министерстве обороны подтвердили гибель майора Сергея Бордова в Сирии. Он находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. Также в Минобороны подчеркнули, что информация западных СМИ о гибели двух российских военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.
В Сирии в результате нападения боевиков погиб российский военный советник майор Сергей Бордова в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России. Бордов находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск.
"При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что Бордов представлен командованием к государственной награде. Также в Минобороны подчеркнули, что информация западных СМИ о гибели двух российских военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на территории арабской республики погиб российский майор Сергей Бордов, служивший в морской пехоте. Кроме того, говорилось о гибели еще одного российского военнослужащего, однако его имя не приводилось. Отмечалось, что они попали под артиллерийский обстрел вместе с сирийскими солдатами.
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