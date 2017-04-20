Активная фаза поисков при крушении сухогруза в Черном море завершена

Теги: мчс кораблекрушение спецоперация Происшествие море

В четверг вечером спасатели завершили активную фазу поисковых работ на месте крушения сухогруза в Керченском проливе. В пятницу поиск продолжится проходящими судами, а также будет осуществляться береговой мониторинг с помощью оперативных групп.

Спасатели завершили активную фазу поисковых работ на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС России.

"Активная фаза морского поиска прекращена в 17:30 20 апреля. В пятницу поиск продолжится проходящими судами. Также оперативными группами будет осуществляться береговой мониторинг", - говорится в сообщении. Ранее в морском спасательном центре отмечали, что шансов найти выживших практически не осталось.

Крушение сухогруза "Герои Арсенала" произошло в ночь на среду. Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На его борту находились 12 человек. Причины крушения пока не установлены, однако не исключено, что к катастрофе могли привести неблагоприятные погодные условия. Ночью в районе происшествия был сильный ветер и шторм. Кроме того, причиной крушения мог стать возраст судна, которому было около 40 лет.

В ходе спасательной операции с поверхности воды были подняты три тела. Погибшие уже были опознаны. Ими оказались двое граждан Украины и один россиянин. Неизвестной остается судьба восьми человек. Одного человека удалось спасти.

Читайте также:

Шансов найти выживших при крушении сухогруза в Черном море практически нет

Возбуждено уголовное дело по факту крушения сухогруза "Герои Арсенала"

В Черном море потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала"