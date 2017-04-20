МИД: Запад не заинтересован в установлении истины о химатаке в Сирии

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны, проголосовавшие против российско-иранского плана по расследованию химатаки в Сирии, заняли деструктивную позицию. По его словам, Запад не заинтересован в установлении истины об инциденте в Хан-Шейхуне.

Запад не заинтересован в установлении истины о произошедшем в сирийском Хан-Шйхуне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

"Итоги сегодняшнего голосования на спецсессии Исполнительного совета ОЗХО продемонстрировали, что западная группа стран и некоторые примкнувшие к ней государства не заинтересованы в установлении истины", - сказал он.

Ранее Исполнительный совет ОЗХО отклонил предложения России и Ирана по расследованию инцидента с применением химоружия в Сирии. Москва и Тегеран настаивали на его проведении непосредственно на месте происшествия в Хан-Шейхуне и на авиабазе Шайрат. Кроме того, Россия и Иран предлагали сбалансировать состав следственной группы.

Рябков заявил об осуждении позиции стран, проголосовавших против инициативы. По его словам, Запад продемонстрировал "сущность своей деструктивной линии". Дипломат подчеркнул, что данные страны нанесли серьезный урон репутации ОЗХО, и осложнили поиск выхода из сирийского кризиса.

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