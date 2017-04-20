Полиция наказала стритрейсеров на Воробьевых горах в Москве

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Столичные полицейские наказали водителей автомобилей, собравшихся в районе Воробьевых гор. Во время проведения мероприятия было выявлено 11 правонарушителей. В отношении десяти из них составлены административные протоколы из-за тонировки стекол автомобилей, а еще одного уличили в нарушении правил применения ремней безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов составили 11 административных протоколов за нарушения на водителей автомобилей, собравшихся в районе Воробьевых гор в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В ходе проверки на Воробьевых горах инспекторы ДПС останавливали и досматривали транспортные средства автовладельцев на предмет выявления нарушений. Во время проведения мероприятия было выявлено 11 правонарушителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении десяти из них составлены административные протоколы из-за тонировки стекол автомобилей, а еще одного уличили в нарушении правил применения ремней безопасности.