Иран призвал США выполнять обязательства по ядерной сделке

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Глава иранского МИД Джавад Зариф призвал Вашингтон выполнять собственные обязательства по ядерному соглашению с Ираном вместо того, чтобы обвинять Тегеран. Его заявление стало ответом на резкие высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который накануне поставил под сомнение важность этого соглашения, достигнутого при посредничестве шести стран, в том числе России.

Как сообщил "ТВ Центр", по словам шефа американской дипломатии, соглашение якобы не способно сдержать "ядерные амбиции Тегерана". Кроме того, Тиллерсон назвал Иран "спонсором терроризма во всем мире". Выступая в Вашингтоне перед журналистами, он заявил, что Тегеран подрывает интересы США в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливан. Американский госсекретарь также обвинил Иран в "кибератаках против Соединенных Штатов" и их союзников. Интересно, что США вернулись к разговорам об "иранской агрессии" в преддверии очередной встречи "шестёрки" и Ирана по ядерной программе.