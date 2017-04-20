Медведев: спад в экономике удалось остановить

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Спад в российской экономике удалось остановить, заявил на заседании расширенной коллегии Минфина Дмитрий Медведев. По мнению премьера, это стало главным достижением прошлого года.

Медведев отметил, что рецессии невозможно было избежать, но она была непродолжительной, и в четвертом квартале прошлого года началось восстановление экономического роста. Как сообщил "ТВ Центр", глава кабмина определил основные задачи для Минфина на текущий год. Среди них проведение бюджетной политики по снижению инфляции и независимость российской экономики от цен на нефть. При этом премьер-министр подчеркнул, что нельзя забывать о социальных обязательствах, которые надо исполнять в полном объёме.

"Важно не только эффективно и быстро финансировать проекты, но и продолжить правильную настройку налоговой системы, отменять неэффективные льготы, с одной стороны, а с другой – продумывать введение новых эффективных экономических стимулов, улучшать администрирование, снижать административную нагрузку на бизнес. Эта задача остаётся неизменной. Нужно посмотреть, какая поддержка нужна регионам в этом году. В случае необходимости мы будем её оказывать", - заявил премьер.