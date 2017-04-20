В двух районах Дагестана введен режим КТО

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На отдельных участках двух районов Дагестана введен режим контртеррористической операции. По данным оперативного штаба НАК по республике, силовики разыскивают боевиков и их пособников. Режим КТО введен в 21:00 в Буйнакском и Карабудахкентском районах.

На отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК в республике.

"Режим введен в 21:00 по московскому времени на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана", - сказал он.

Район проведения операции селами Нижний Джингутай, Дуранги, Карамахи Буйнакского района, и Дургели, Гурбуки и Губден Карабудахкентского района включительно. На село Карабудахкент режим КТО не распространяется. Силовики разыскивают участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.

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