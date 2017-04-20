Три депутата "Единой России" передумали хоронить Ленина
Теги: госдума единая россия Законопроект лдпр ленин
Депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина. По словам "единороса" Евгения Ревенко, перспектив у этой инициативы не было в любом случае.
Депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина. Об этом сообщил "единорос" Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.
"Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае", - отметил Ревенко.
Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы разработали законопроект о захоронении тела Ленина. Согласно ему, порядок и сроки, а также место захоронения установит правительство с учетом решения межведомственной комиссии. Кроме того, по данным опроса, проведенного "Левада-Центром", граждане России считают, что тело Владимира Ленина следует захоронить, "за" высказались 58 процентов россиян.
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