Три депутата "Единой России" передумали хоронить Ленина

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Депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина. По словам "единороса" Евгения Ревенко, перспектив у этой инициативы не было в любом случае.

Депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина. Об этом сообщил "единорос" Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

"Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае", - отметил Ревенко.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы разработали законопроект о захоронении тела Ленина. Согласно ему, порядок и сроки, а также место захоронения установит правительство с учетом решения межведомственной комиссии. Кроме того, по данным опроса, проведенного "Левада-Центром", граждане России считают, что тело Владимира Ленина следует захоронить, "за" высказались 58 процентов россиян.

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