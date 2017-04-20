Россия оставила за собой право на любые меры по расследованию химатаки в Сирии

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Россия оставила за собой право на любые меры по расследованию применения химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. Кроме того, российская сторона проверит утверждения США об использовании авиабазы Шайрат для нанесения авиаударов с использованием химических боеприпасов.

Россия оставила за собой право на любые меры по расследованию применения химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом, выступая на заседании Исполнительного совета ОЗХО, заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.

"Российская сторона, приверженная целям и задачам КЗХО, оставляет за собой право, действуя строго в рамках Конвенции, принимать любые меры, которые сочтёт целесообразными для того, чтобы пролить свет на случившееся в Хан-Шейхуне, а также проверить утверждения американской стороны о якобы использовании авиабазы Шайрат для нанесения оттуда авиаударов с использованием химбоеприпасов", - заявил он.

Дипломат поблагодарил за поддержку российско-иранской инициативы делегации Алжира, Китая, Судана и ЮАР. Шульгин также выразил огорчение в связи с отклонением документа западными странами.

"Тот факт, что делегации некоторых стран, в первую очередь из западной группы, всячески уклоняются от принятия предложенного нами и иранцами решения наводят на мысль, что они в действительности не заинтересованы в установлении истины", - заявил он.

Постпред России назвал действия западных стран "безответственными маневрами", которые, по его словам, не ушли от внимания вдумчивых делегаций в ОЗХО. В качестве доказательства дипломат отметил большое количество стран, воздержавшихся при голосовании.

"Радует, что многие делегации начинают серьёзно анализировать ситуацию. Думается, что это залог того, что навязыванию политизированных, узкокорыстных, эгоистичных подходов будет в конечном итоге поставлен заслон", - подчеркнул Шульгин.

Исполнительный совет ОЗХО в четверг отклонил предложения России и Ирана по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне. Москва и Тегеран настаивали на его проведении непосредственно на месте происшествия, и на авиабазе Шайрат, откуда, по данным США, вылетела нанесшая удар авиагруппа.

В результате химатаки в провинции Идлиб 4 апреля пострадали около 100 человек. В ответ на это американские военные нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийской базе Шайрат. В результате атаки погибли пятеро военных, девять мирных жителей, ранения получили 13 женщин и детей.

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