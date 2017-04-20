Полицейских расстреляли на Елисейских полях в Париже

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Один полицейский погиб и еще один ранен в результате перестрелки в Париже. Инцидент произошел на Елисейских полях. По предварительной информации, нападавший был ликвидирован. В настоящее время зона, где произошла перестрелка, перекрыта. Полиция рассматривает версию о теракте во французской столице.

В результате стрельбы в Париже один полицейский погиб и еще один ранен. Об этом сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел на Елисейских полях.

По предварительной информации, нападавший был ликвидирован. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют местным гражданам избегать посещения района Елисейских полей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французскую полицию, в настоящее время зона, где произошла перестрелка, перекрыта. Кроме того, при проведении спецоперации на месте происшествия был обнаружен подозрительный предмет. Полиция рассматривает версию о теракте во французской столице.