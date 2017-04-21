МИД Украины направил России ноту протеста из-за Ялтинского форума

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МИД Украины выразил протест России в связи с проведением Ялтинского форума. В заявлении утверждается, что мероприятие, проходящее в Крыму 20-22 апреля, является нарушением госсуверенитета Украины. В Киеве призвали прекратить "практику проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории".

Украина выступила против проведения в Ялте 20-22 апреля международного экономического форума и направила России ноту протеста.

Как сообщается на сайте МИД Украины, Москва обязана прекратить "практику проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", так как такое поведение является "грубым нарушением" государственного суверенитета Украины, законодательства страны и норм международного права.

МИД также просит Россию принять "неотложные меры по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины".

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях мероприятия планируется подписание десятков соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина, США, Евросоюз, а также ряд других стран назвали присоединение Крыма "аннексией". Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом. Владимир Путин считает, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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