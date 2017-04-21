В нескольких районах Дагестана ищут боевиков

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Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана. Спецслужбы ищут боевиков в Буйнакском и Карабудахкентском районах.

Режим контртеррористической операции введен в шести селах Дагестана. В Буйнакском и Карабудахкентском районах ведется поиск боевиков и их пособников, сообщает "ТВ Центр".

Накануне сотрудниками правоохранительных органов республики задержан местный житель Алиев Ильгар Вагиф-оглы. Он подозревается в причастности к созданию ячейки международной террористической организации "Нурджулар", деятельность которой запрещена в России.

Спецслужбы выяснили, что Алиев может быть организатором занятий в ряде городов Дагестана, во время которых изучалась экстремистская литература с привлечением группы лиц из числа приверженцев "Нурджулар".