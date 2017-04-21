В созвездии Кита нашли пригодную для жизни планету

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Ученые обнаружили новую планету - двойник Земли. Она находится в созвездии Кита и, по мнению первооткрывателей, совершенно лишена недостатков. Из этого следует, что на пока безымянной планете уже могла зародиться жизнь.

Она - в "зоне жизни", на орбите, где может существовать вода и атмосфера. Идеальная кандидатка на звание "двойника Земли". Небольшая каменистая планета, существует более пяти миллиардов лет. По размерам вполне сопоставима с нашей - всего лишь в полтора раза шире в диаметре и обладает в шесть раз большей массой. Климат, правда, скорее не земной, а марсианский, отмечает "ТВ Центр".

"Эта планета, по-видимому, не водяной шар, а действительно состоит из твердых пород. Это смогли оценить по значению её массы и её размерам - можно оценить плотность. И эта плотность показывает на то, что эта планета похожа на Землю. Таким образом, это еще один шаг к открытию планеты, полностью похожей на Землю", - говорит заведующий отделом института астрономии РАН Олег Малков.

Имени у неё пока нет, только номер. Новую планету обнаружили с помощью восьми мощных автоматизированных телескопов, установленных в Чили, в горах. Известно, что вращается она вокруг спокойной звезды - красного карлика. И это большой плюс, считают ученые. Ведь такие карликовые звезды живут миллиарды лет.

"Поэтому, если бы цивилизация собиралась там возникнуть и развиваться, то она возникла бы и развивалась, времени хватает. Карликовые звезды, у которых преимущественно планеты и открывают, а наше Солнце, кстати говоря - это звезда-карлик, они с этой точки зрения самые предпочтительные светила для своих планет, потому что они долго живут", - объясняет Малков.

С другой стороны, характер у этих карликов еще тот - регулярно возникают сильнейшие вспышки, способные уничтожить всё, что рядом. Вообще потенциально обитаемые планеты за пределами Солнечной системы ученые находили и раньше. Первую открыли еще в 1995 году. Сейчас их уже больше пятидесяти. Правда, как оказалось, все они не без "недостатков". Насколько идеальной окажется новая находка, покажут дальнейшие исследования её траектории и атмосферы. Вообще же ученые по-прежнему уверены, что земляне не одиноки во Вселенной и максимально похожая на нашу живая планета рано или поздно будет обнаружена.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".