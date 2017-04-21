США нашли основания для ареста Ассанжа

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У США могут появиться основания для получения ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Американские власти намерены выдвинуть против него обвинения в шпионаже и краже государственной собственности.

Власти США намерены выдвинуть официальные обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN. Источники заявили телеканалу, что это даст основания для получения ордера на его арест.

Вашингтон рассчитывает обвинить журналиста и его соратников в шпионаже и краже государственной собственности. До сих пор прокуратура сомневалась в состоятельности дела против основателя Wikileaks из-за Первой поправки к Конституции США. Она гарантирует всем гражданам свободу слова. Также осложняло ситуацию то, что украденные документы опубликовали и многие американские СМИ.

Тем не менее, недавно появились данные о том, что Wikileaks помогала бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену публиковать секретные материалы АНБ. Это дает основания обвинить Ассанжа в соучастии в их похищении. Также директор ФБР Джеймс Коми заявил, что первая поправка не распространяется на Ассанжа, так как, австралиец не является гражданином США.

По словам министра юстиции США, генерального прокурора страны Джеймса Сешнса, ситуация с публикацией в СМИ секретных сведений, касающихся американских властей, уже вышла из-под контроля, информирует ТАСС. "Мы уже начали принимать дополнительные меры и, как только сможем создать доказательную базу, будем добиваться тюремного заключения для некоторых людей", - подчеркнул он.

Между тем, находящийся в Нью-Йорке Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что уголовное преследование WikiLeaks станет опасным прецедентом, который администрация Трампа использует против других организаций, специализирующихся на новостях.

Ранее Ассанж заявил, что готов сдаться американским властям, если предыдущий президент США Барак Обама отпустит информатора Wikileaks Челси Мэннинг. Позднее глава Белого дома подписал указ о смягчении приговора. Однако Ассанж все равно остался недоволен. Он требовал освободить Мэннинг немедленно, тогда как, согласно документу, она сможет выйти из-под стражи только в мае 2017 года. В итоге Ассанж отказался от экстрадиции.

Основатель Wikileaks c 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он пытается избежать экстрадиции в Швецию. В этой скандинавской стране его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам Ассанж свою вину отрицает. Также он опасается, что Швеция экстрадирует его в США в случае выдачи властям.