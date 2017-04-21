Глава Европарламента рассказал о возможности пересмотра Brexit

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В Европарламенте рассказали, что итоги Brexit могут быть пересмотрены после выборов в парламент Великобритании, которые пройдут 8 июня.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедура Brexit может быть отменена в случае, если новое правительство оспорит решение о выходе Великобритании из ЕС, передает газета The Guardian.

"Если Великобритания после выборов захочет отменить действие 50 статьи Лиссабонского соглашения, запускающей процесс переговоров о прекращении членства той или иной страны в ЕС, процедура будет очень простой", - рассказал председатель ЕС.

18 апреля Мэй объявила о досрочных выборах в парламент, объяснив решение тем, что страна нуждается в сильном и стабильном руководстве накануне Brexit. Изначально выборы были запланированы на 2020 год.

29 марта Мэй официально запустила двухлетний процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

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