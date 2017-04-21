Ахмадинежада не допустили к президентской гонке в Иране

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Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост лидера Ирана в 2005-2013 годы, не допущен к участию в президентской гонке. Всего бороться за пост главы государства в ходе предстоящих 19 мая выборов будут вести шесть кандидатов.

В Иране утвердили шесть кандидатов на пост президента страны, не допустив при этом к участию в выборах бывшего главу республики Махмуда Ахмадинежада. Как передает Associated Press, решение принял Наблюдательный совет Ирана.

За пост президента Ирана 19 мая будут бороться нынешний глава республики Хасан Рухани, бывший генеральный прокурор Эбрахим Раиси, экс-глава Министерства культуры Мостафа Ага Мирсалим, действующий первый вице-президент Эсхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и глава Национального олимпийского комитета Ирана​ Мостафа Хашеми Таба.

Пост главы Ирана Махмуд Ахмадинежад занимал с 2005 по 2013 год. На президентские выборы политик зарегистрировался на прошлой неделе несмотря на то, что руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не рекомендовал ему делать этого. Свое решение Ахмадинежад пояснил желанием поддержать бывшего вице-президента страны Хамида Багхаи, который так же не был допущен к президентской гонке.

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