По факту атаки на автобус "Боруссии" в Германии задержан россиянин

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Гражданин России задержан по факту атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде. Следователи считают, что мотивом преступления злоумышленника была жажда наживы.

В Германии подтвердили факт задержания виновника в нападении на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия". Им оказался выходец из России, о чем сообщил офис Генеральной прокуратуры ФРГ, передает ТАСС.

По мнению следователей, мотивом преступления злоумышленника, имеющего гражданство России и Германии, является жажда наживы. Дело в том, что перед нападением он через интернет купил опцион на 15 тысяч акций клуба. За это он заплатил 78 тысяч евро. При этом значительное падение стоимости акций могло принести ему до четырех миллионов евро.

Также сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый остановился в той же гостинице, что и игроки команды. При этом он забронировал номера на разные даты: на 9-13 апреля и на 16-20 апреля. Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов тогда еще была не проведена, в связи с чем, предсказать, когда именно "Боруссия" будет проводить домашний матч в рамках четвертьфинальных игр турнира, было невозможно.

В нужный день он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса команды три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами. Они все были приведены в действие отдельными дистанционными взрывателями.

Ранее германские СМИ узнали, что взрывы у автобуса "Боруссия" не были делом рук радикальных исламистов. При этом, послания, которые были оставлены на месте происшествия, предназначались для того, чтобы ввести следствие в заблуждение. В Генпрокуратуре Германии тогда отметили, что манера оставлять послания на месте атаки не характерна для террористов.

11 апреля в Дортмунде сработали три взрывных устройства рядом с автобусом, в котором находились футболисты команды "Боруссия". Инцидент произошел перед отъездом игроков команды из отеля на стадион "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако". В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. Изначально правоохранительные органы квалифицировали произошедшее, как теракт.

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