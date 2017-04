Известный соул-певец скончался из-за передозировки наркотиками в США

Теги: Культура музыка сша смерть

Известный американский соул-певец Кьюба Гудинг-старший скончался в возрасте 72 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

По данным New York Daily News, вокалист группы The Main Ingredient умер в результате передозировки наркотиками. Смерть наступила в его собственном машине в городке Сан-Фернандо Вэллей в Калифорнии. Кроме того, на месте полиция нашла несколько бутылок алкоголя.

Популярность The Main Ingredient получила в 70-е годы прошлого века. Именно Гудинг-старший исполнил главный хит группы — песню Everybody Plays the Fool. Песня была номинирована на премию "Грэмми".

Является отцом известного голливудского актера, лауреата премии "Оскар" Кьюбы Гудинга-младшего.