Лавров назвал причину блокировки в ОЗХО проекта России по химатаке

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Блокирование в Организации по запрещению химического оружия представленного Россией проекта по инциденту в сирийской провинции Идлиб похоже на попытку переключиться на идею смены режима в Сирии. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запад в очередной раз пытается переключиться на идею смены режима в Сирии, именно поэтому проект России в Организации по запрещению химического оружия по инциденту в сирийской провинции Идлиб был заблокирован, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

"Лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима", - цитирует ТАСС Лаврова. Министр подчеркнул, что "в этом проявилась полная несостоятельность позиции наших западных коллег".

США 7 апреля нанесли ракетный удар по аэродрому "Шайрат" после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб.

20 апреля российская сторона представила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в Идлибе. ОЗХО большинством голосов отвергла предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе.

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