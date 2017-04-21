В парке "Лосиный остров" нашли труп женщины
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Тело неизвестной женщины обнаружено в московском парке "Лосиный остров. Ее тело отправили в морг для экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения женского трупа в столичном парке "Лосиный остров", сообщает агентство "Москва".
В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в парке лежит труп неизвестной женщины. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов подтвердили этот факт и направили тело в морг для установки точной причины смерти.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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