В парке "Лосиный остров" нашли труп женщины

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Тело неизвестной женщины обнаружено в московском парке "Лосиный остров. Ее тело отправили в морг для экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения женского трупа в столичном парке "Лосиный остров", сообщает агентство "Москва".

В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в парке лежит труп неизвестной женщины. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов подтвердили этот факт и направили тело в морг для установки точной причины смерти.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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