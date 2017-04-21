Центробанк лишил лицензий два московских банка

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Центральный банк России в пятницу лишил лицензии московский банк "Образование". В действиях руководства финансового учреждения регулятор усмотрел признаки преднамеренного банкротства. Также лицензия отозвана у московского "Финарс-Банка".

Центробанк в пятницу отозвал лицензии у двух московских банков — "Образование" и "Финарс-Банк". Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Как сообщил регулятор, в действиях руководства банка "Образование" усматриваются признаки его преднамеренного банкротства.

"Проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами", - сообщили в Банке России.

Там добавили, что факты о недостоверности отчетных документов банка будут направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

К "Финарс-Банку" у Центробанка возникли претензии из-за проведения им сомнительных операций, целью которых была "теневая" продажа наличности.

"Финарс-Банк" являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг", - добавили в Банке России.