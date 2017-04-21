Кудрин назвал госуправление в России "старой скрипучей машиной"

Теги: Политика чиновник кудрин россия

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сравнил систему госуправления в России со "старой скрипучей машиной", которая постоянно "заезжает не туда". По его словам, лишь 38% чиновников занимаются своими прямыми обязанностями. Бывший министр финансов подчеркнул, что назрела необходимость менять систему.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал систему госуправления в России "старой скрипучей машиной". Своим мнением он поделился на Красноярском экономическом форуме, передает RNS.

"Систему государственного правления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности, и, в общем-то, все время мы заезжаем не туда, каждый раз корректируем свое движение, но результат небольшой", - сказал Кудрин.

По оценкам центра, который он возглавляет, 38% госслужащих занимаются прямыми обязанностями, тогда как в других случаях чиновники занимаются работой с авральными ситуациями.

"Количество совещаний, поручений как президентских, так и правительственных выросло за последние шесть лет на 50%, но у нас экономика не ускорилась за этот период", - подчеркнул Кудрин. Он отметил, что назрела необходимость менять систему.

Читайте также:

Кудрин обвинил россиян в нежелании реформировать экономику

Кудрин рассказал, как удвоить ВВП к 2035 году