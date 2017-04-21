В Анадыре убьют всех бездомных животных из-за угрозы бешенства

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В Анадыре власти собираются уничтожить всех бездомных животных из-за опасности распространения бешенства. С начала года от нападения безнадзорных животных пострадало более 20 жителей.

В Анадыре из-за угрозы распространения бешенства отловят и убьют всех бездомных животных, заявили местные власти.

С начала года от нападения бездомных животных пострадало более 20 жителей города. В апреле участились случае бешенства у лис, которые могут заразить собак. Чукотский Роспотребнадзор охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как крайне неблагополучную, угрожающую жизни и здоровью людей.

Местные власти предупреждают, что если пострадавшие вовремя не обратятся к врачу, то в 100% случаев наступает смерть. Заражение может произойти не только от укуса, но и от простого контакта больного животного с человеком.

"Безнадзорным животным признается любое животное, находящееся без поводка и присмотра владельца на улице, за исключением собак декоративных карликовых пород", - пояснили в мэрии, добавив, что отлов начнется 25 апреля.