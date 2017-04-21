Госкомпаниям предложили поделиться доходами с Пенсионным фондом

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Российскому правительству предложили серьезно поменять подход к формированию доходов Пенсионного фонда. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложила отдавать ПФР около 7–15% из альтернативных источников, включая доходы от естественных монополий, таких, как "Газпром", РЖД и "Транснефть".

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила правительству серьезно изменить подход к формированию доходов Пенсионного фонда России (ПФР). В настоящий момент они складываются из отчислений работающих россиян, пишет газета "Известия".

По словам президента АНПФ Сергея Белякова, поскольку по этим взносам существуют льготы, то в бюджете ПФР возникают "дыры", которые закрываются трансфертом из федерального бюджета.

Таким образом, отметил Беляков, нужно принять стратегическое решение повысить доходы фонда. В связи с этим АНПФ направит свои предложения по решению проблемы сбалансированности ПФР в рабочую группу при Минэкономразвития, которое занимается ее решением.

По его словам, источником финансирования дефицита государственного пенсионного обеспечения могут быть суверенные фонды, в том числе, Фонд национального благосостояния и доходы от приватизации. Также он считает справедливым, если частью своих доходов с пенсионерами поделятся естественные монополии - "Газпром", РЖД и "Транснефть".

При этом льготы по страховым взносам АНПФ предлагает заменить субсидиями для работодателей и отменить дополнительный тариф в 10%, который начисляется, если зарплата превышает пороговый уровень.