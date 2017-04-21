Эксперт: никто не понимает, что царит в голове Трампа

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США готовы пересмотреть все положения, связанные с Северной Кореей, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пересмотр ждут и отношения с Ираном, хотя еще несколько дней назад Госдеп заявил о соблюдении Тегераном условий ядерной сделки. По мнению экспертов, Белый дома сам не знает, что ему делать.

Европа не понимает, что творится в голове Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона. Такое мнение в эфире программы "События. 25-й час" высказал заместитель генерального секретаря ООН в 2002-2011 гг., заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе:

"Рекс Тиллерсон приехал в Москву после встречи с "семеркой". Я не знаю, что было в голове у господина Тиллерсона. Более того, скажу честно, европейские его коллеги тоже не очень понимают, что там царит в его голове. И когда Борис Джонсон (глава МИД Великобритании), не поняв куда растерянность идет, говорит: "надо русских санкциями задавать", а японцы и итальянцы говорят: "да вы что, какие санкции", а Тиллерсон молчит, тут все начали колебаться. До тех пор, пока США, как сверхдержава, не сформулируют свою позицию по комплексу сложнейших проблем, а других путей, кроме как следовать той же линии, что была при Обаме, у них нет, ясности не наступит", - сказал эксперт.

Программа "События. 25-й час"