В Алеппо восстанавливают пострадавший от боевиков конезавод

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Конезавод в Алеппо до войны был одним из лучших в Сирии. Здесь разводили чистокровных арабских скакунов. Но сегодня от племенного хозяйства почти ничего не осталось. Более 200 породистых лошадей боевики угнали и продали. Конюшни разрушили.

Работники ипподрома успели спасти от живодеров 20 коней. Вывозили их тайно на свой страх и риск. Это была настоящая спецоперация, в которой о своих жизнях люди уже не думали, передает "ТВ Центр".

"Я был на этом месте во время того, как упал снаряд со стороны боевиков, тут одновременно погибло 4 лошади породистые. Один из них был чемпионом, многократным чемпионом Сирии. Так же многие лошади получили ранения, мы всегда их лечили, прятали от снарядов боевиков, которые не жалеют ни людей, ни животных", - рассказывает член клуба конного спорта в Алеппо Мухамад Набан.

Эти чудом уцелевшие красавцы среди лошадей - аристократы. Потомственные. Генеалогическое древо, как у царских династий. В документах – вся родословная. В крови, как и у предков – страсть к скачкам. Лошади с норовом. Неуверенного в себе новичка могут скинуть. Под опытным седоком, как наши военные полицейские, послушны. Что впрочем, не удивительно. Многие офицеры и сержанты с Кавказа, где хороших коней всегда очень ценили. И как тут не прокатиться, когда под тобой чистокровный арабский скакун. Сильный и выносливый. Может преодолеть за день больше 100 километров.

Чтобы качества породы сохранялись, животным требуется хороший моцион и серьезные нагрузки. Поэтому тренировок не было только в те дни, когда снаряды и мины падали рядом с конюшнями.



Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.