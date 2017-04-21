Россияне недовольны обслуживанием в платных клиниках

Теги: Общество лечение медицина

Количество жалоб в Роспотребнадзор на платную медицину выросло в три раза за последние пять лет. Россияне недовольны качеством услуг в платных клиниках.

За последние пять лет россияне втрое чаще стали жаловаться на качество обслуживания в платных медицинских учреждениях, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Госсовета России "О национальной системе защиты прав потребителей" президенту Владимиру Путину.

По мнению экспертов, рост числа жалоб связан с расширением рынка, а не с тем, что качество работы частников резко снизилось. Однако, количество нарушений в порядке оказания медпомощи выросло на 30% в 2016 году.

Выросли и цены за медицинские услуги. Пять лет назад россияне тратили на платные клиники около 2-х триллионов рублей, а в 2016 году - 3,2 триллиона рублей. Кроме того, из-за роста цен потребители стали активней защищать свои права.

Читайте также:

В России нашли замену мельдонию

Собянин: Москва — центр отечественной фармацевтики

Врачи обсудили перспективы лечения гемофилии в России