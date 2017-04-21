СМИ узнали подробности о личности парижского террориста

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39-летний мужчина, напавший на полицейских в Париже, был ранее судим. Французские СМИ пишут, что в 2005 году он был осужден на 15 лет за аналогичное преступление. А ранее в феврале в отношении рецидивиста было возбуждено следствие после его заявлений о намерении убивать полицейских, однако вскоре дело закрыли.

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Елисейских полях, является опасным рецидивистом. Подробности о личности террориста и его судимости приводит ряд французским СМИ.

По неофициальным данным France Info, 39-летний террорист в 2005 году был осужден на 15 лет за аналогичное преступление.

Подробности этого дела удалось узнать BFMTV. Рецидивист в 2001 году напал на полицейских и попытался убить их. Он был задержан, но смог сбежать, отняв при этом у сторожившего его полицейского оружие и выстрелив в него. В дальнейшем он был вновь задержан и осужден в 2005 году на 15 лет тюрьмы по обвинению в попытке преднамеренного убийства. Сведений о том, в каком году он вышел на свободу, нет.

AFP пишет, что в 2001 году рецидивист, вооруженный револьвером, угнал машину. Ему удалось оторваться от погони полиции, однако в пути он налетел на машину, в которой находились два брата, один из которых был полицейским.

Кроме этого, France Info сообщает, что в феврале в отношении мужчины было возбуждено следствие после того, как появились сведения, что он делал заявления о том, что намерен убивать полицейских. Он был задержан, но затем отпущен, так как убедительных данных следствию собрать не удалось.

Французская полиция ранее провела обыски в квартире, где мог останавливаться террорист, устроивший стрельбу в Париже. По данным СМИ, нападавшим был прибывший из Бельгии боевик "Исламского государства" (организация запрещена в России) Абу Юсеф аль-Бельджики. О своих планах совершить нападение на полицейских он сообщал в соцсетях.

Вечером 20 апреля на Елисейских полях в Париже мужчина остановился на машине рядом с полицейским фургоном и начал стрелять из автоматического оружия, убив сотрудника полиции и ранив двоих. Сам он был убит ответным огнем. ИГ взяло на себя ответственность за теракт.

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