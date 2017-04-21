Зюганов назвал мерзавцами инициаторов захоронения Ленина
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Совбез России должен рассмотреть инициативу депутатов ЛДПР о захоронении тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Сам документ он назвал провокацией и вызовом всем гражданам России, а также российской государственности.
Инициатива о перезахоронении Владимира Ленина является провокацией, а также вызовом всем гражданам России и российской государственности, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Так глава Коммунистической партии прокомментировал законопроект, внесенный 20 апреля депутатами ЛДПР, передает ТАСС. "Только законченные мерзавцы могли сделать это накануне дня рождения Ленина", - заявил Зюганов.
По его мнению, депутаты ЛДПР должны "готовиться к празднику", а не выступать с таким законопроектом.
"Это выпад и против призывов президента сплотить общество", - заявил Зюганов.
Кроме того, лидер КПРФ призвал инициаторов документа внимательно изучить то, что происходит на Украине, "где начинали с погрома памятника на Крещатике".
Также он потребовал от Совбеза России рассмотреть данную инициативу и дать официальный ответ.
Накануне, 20 апреля, депутаты от ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Согласно документу, порядок и сроки, а также место захоронения установит правительство с учетом решения межведомственной комиссии. Позднее представители "Единой России" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи.
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