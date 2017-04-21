Безработный мужчина задушил мать в своей квартире

Теги: убийство Происшествие москва

На юге Москвы мужчина убил собственную мать, а после позвонил в полицию и сообщил о своем преступлении.

Столичные полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери у себя в квартире на юге Москвы, сообщает агентство "Москва".

Полицейские рассказали, что в дежурную часть поступил звонок от безработного мужчины. Онпризнался, что задушил мать в своей квартире.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили тело 81-летней женщины, скончавшейся около часа назад. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Читайте также:

В парке "Лосиный остров" нашли труп женщины

По факту атаки на автобус "Боруссии" в Германии задержан россиянин

Полицейских расстреляли на Елисейских полях в Париже

В двух районах Дагестана введен режим КТО

На Ставрополье завели дело в отношении избившего пятиклассника мужчины