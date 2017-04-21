Безработный мужчина задушил мать в своей квартире
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На юге Москвы мужчина убил собственную мать, а после позвонил в полицию и сообщил о своем преступлении.
Столичные полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери у себя в квартире на юге Москвы, сообщает агентство "Москва".
Полицейские рассказали, что в дежурную часть поступил звонок от безработного мужчины. Онпризнался, что задушил мать в своей квартире.
Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили тело 81-летней женщины, скончавшейся около часа назад. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
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