Власти Франции не будут переносить президентские выборы из-за теракта

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Теракт в Париже не помешает проведению президентских выборов во Франции. Об этом заявил премьер-министр страны Бернар Казнев. Ранее кандидат на высший пост Франсуа Фийон предложил приостановить президентскую кампанию из-за нападения на полицейских.

Президентским выборам во Франции ничто не помешает. Такое заявление сделал премьер-министр страны Бернар Казнев, пишет Figaro. По его словам, правительство и спецслужбы находятся в состоянии полной мобилизации из-за нападения на полицейских в Париже.

Ранее кандидат в президент Франсуа Фийон призвал приостановить кампанию по выборам президента. Сам он отменил предвыборную поездку в один из регионов страны. Аналогичное решение приняла и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Первый тур выборов пройдет в воскресенье, 23 апреля.

Накануне неизвестный устроил стрельбу по полицейским на Елисейских полях в Париже. Один сотрудник полиции погиб на месте, двое его коллег получили серьезные ранения. Преступник был ликвидирован ответным огнем. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

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