Сотрудника "Аэрофлота" заподозрили в краже взятки для судьи

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В Москве арестовали директора департамента строительства "Аэрофлота" по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина похитил деньги, которые предназначалась в качестве взятки судье.

Глава департамента строительства "Аэрофлота" подозревается в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Как передает ТАСС, подозреваемый отказался признавать вину. На время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Татьяна Морозова рассказала, что в 2015 году подозреваемый, узнав, что представители компании, судившейся с "Аэрофлотом" за оплату электроэнергии, решили дать взятку судье арбитражного апелляционного суда, предложил свою помощь путем передачи судье взятки в размере 25 миллионов рублей. Затем он похитил полученные деньги.

Ранее сотрудника "Аэрофлота" арестовали по делу о хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, он и его сообщник совершили махинации с документами, указав в них завышенные показатели поставленной электроэнергии. В результате авиакомпании был причинен материальный ущерб.

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