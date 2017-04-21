В Подмосковье задержали ограбивших ювелирный магазин на 10 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 10 миллионов рублей в подмосковном Видном. Сообщается, что они также причастны к серии разбойных нападений в Москве.

В подмосковном городе Видном полиция задержала пятерых выходцев из Закавказья, ограбивших ювелирный магазин на 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые в медицинских масках ворвались в ювелирный магазин, где, угрожая пистолетом, разбили витрины и похитили украшения на сумму около 10 миллионов рублей.

Во время обысков на местах жительства грабителей, полиция изъяла часть похищенных украшений, 400 тысяч рублей, медицинские маски, пистолет ПМ с шестью патронами, а также автомобиль, использовавшийся при совершении нападения.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых суд заключил под стражу.

Официальный представитель МВД рассказала, что банда грабителей причастна также к преступлениям, совершенных в Москве в период с 2015 года.

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