Число жертв теракта в Петербурге возросло до 16
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Еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро Петербурга 3 апреля, скончалась в больнице. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. Таким образом, число жертв теракта выросло до 16 человек.
В Санкт-Петербурге в НИИ имени Джанелидзе скончалась еще одна женщина, пострадавшая при взрыве в метро 3 апреля. Об этом написала в своем Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.
Таким образом, число погибших из-за теракта возросло до 16 человек, в том числе, террорист-смертник.
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В тот же день на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили еще одно взрывное устройство. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте задержаны десять человек.
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