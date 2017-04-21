Теракт в Париже: три человека из окружения стрелка задержаны

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Во Франции задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту, который произошёл накануне на Елисейских полях. Вечером неизвестные открыли огонь по полицейским, один из стражей порядка погиб, двое получили ранения. Ответственность за атаку перед президентскими выборами взяли на себя радикальные исламисты.

Девять вечера, знаменитые Елисейские поля как всегда переполнены туристами. У одного из магазинов, нарушая правила, останавливается машина. Из нее выходит мужчина, вооруженный автоматом Калашникова. Он открывает прицельный огонь по полицейским. Один убит на месте, еще двое ранены. Также пострадала иностранка, ее гражданство пока не уточняется, передает "ТВ Центр".

Нападавший застрелен полицейскими. Весь квартал немедленно блокируют. Начинается спецоперация. Очевидцы в ужасе. Люди прятались в магазинах и кафе, бежали кто куда. В панике не смогли разобрать, сколько стрелков было.

Уже потом стало понятно - нападающих на самом деле было двое. Один застрелен, второго ищут по всей стране. О том, что произошел теракт, объявили не сразу. Еще рассматривалась версия, что это могло быть вооруженное нападение. Но чуть позже ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство". Личности террористов устанавливаются.

"Очень неожиданно и страшно, что такое происходит. В течение дня было все так мирно, солнце светило, а в конце дня такое произошло. Очень страшно", - говорят жители города.

По одной версии, предполагаемый боевик вместе с сообщником приехал в Париж на поезде из Бельгии. По другой - стрельбу устроил 39-летний житель столичного пригорода Карим Шорфи. Французские журналисты нашли информацию о том, что он уже привлекался к уголовной ответственности по делу о нападении на полицейских: в 2001 отстреливался от стражей порядка, которые помешали ему угнать автомобиль. За это Шорфи получил 15 лет тюремного заключения, но отсидел всего 5.

Во Франции паника - теракт всего за три дня до президентских выборов. Стрельба произошла как раз в те минуты, когда совсем неподалеку от места происшествия 11 кандидатов на кресло главы Пятой республики участвовали в финальных дебатах. После теракта многие из них использовали свои 15 минут эфирного времени не для саморекламы, а для обсуждения того, что случилось и что теперь делать.

"Я не хочу, чтобы мы привыкали к исламскому терроризму. Я не хочу говорить нашей молодежи, что они будут жить в этой опасности. Я хочу, чтобы у нас был четкий план борьбы с исламским терроризмом, с конкретными мерами, границами и я хочу, чтобы, наконец, ликвидировали сам корень зла. Мы не можем передать слабую страну нашим детям", - заявила Марин Ле Пен.

"Во-первых, на фоне произошедшего я хочу сказать, что вся страна поддерживает полицейских. И еще - борьба с терроризмом должна стать абсолютным приоритетом следующего президента Франции", - вторил ей Франсуа Фийон.

Пока еще действующий президент Франсуа Олланд уже выступил с обращением к нации. Он выразил соболезнования и сообщил, что экстренно созывает совет безопасности. Заседание началось этим утром. На фоне всего происходящего рядовые французы уже ждут-не дождутся выборов. В их глазах такой лояльный к мигрантам и глобализации глава государства не способен обеспечить защиту национальных интересов и, как показала практика, безопасность.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".