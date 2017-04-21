Школьникам в Иркутской области закупили болотники из-за отсутствия дорог

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Чтобы добраться до школы, детям из деревни Батхай Иркутской области приходится каждое утро переходить вброд реку. Путь напрямую составляет три с половиной километра, а в объезд все 50 по разбитой дороге. Жители уже не один год добиваются строительства моста. Но местные власти только разводят руками - средств в бюджете нет. Поэтому школьникам закупили болотные сапоги.

Пока старшие натягивают на себя рыбацкий резиновый комбинезон, младшие отрабатывают точность прыжка - обычное утро у школьников деревни Батхай, передает "ТВ Центр".

Семиклассник Илья - главный помощник в переправе через реку своих маленьких односельчан. Они вместе учатся в одной школе. Добраться другим путем до нее практически невозможно. Перенеся на другой берег одного ребенка, мальчик идет за другим.

Путь к знаниям тернист и труден. Оступиться и упасть в реку - проще простого. Сильное течение. Холодная вода. В самом глубоком месте она по пояс.

"С больной головой, с животами. Мы все равно шли - в ветер, в дождь. И даже в лед шли. Алик даже несколько раз падал в воду. Им неудобно ходить - ноги замерзают, потому что речка сильно холодная", - рассказывает ученица третьего класса Карина Имеева.

По прямой до школы - всего три километра. Но надо перейти реку вброд. В объезд - около 50 километров - по дороге, которую зимой заносит, а осенью размывает, школьный автобус ходил всего несколько раз. Потому шестеро учеников каждый учебный день начинают со штурма реки.

"По краям вода бежит, в середине лед стоит. Идут, проваливаются, поворачиваются – и домой. Бывает и так, что в школу не попадаем", - говорит мама Альбина Имеева.

Раньше через речку был пешеходный мост, но несколько лет назад его смыло во время паводка. Другой не построили. Как бы жители не хлопотали, ответ короткий - денег нет. Предлагали построить своими руками, но сельская администрация предложила свое решение школьного вопроса.

"Администрация выделяла деньги на болотники. Да. Сам глава покупал - болотники, лодку. Жители сами скидывались на эту лодку, и половину внесла администрация", - сообщила специалист администрации муниципального образования "Капсальское" Любовь Дамбинова.

За несколько лет к переправе приспособились, но лодку украли. Вопрос с мостом снова повис в воздухе. Пока одни сельчане штурмуют администрацию и пишут письма в разные инстанции, родители школьников скинулись на еще одну пару болотных сапог.

Узнав о проблеме, в районной администрации детям переходить речку вброд запретили. А родителям предложили альтернативу - оставлять детей на ночлег в школе. Или где-нибудь еще. Неподалеку.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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