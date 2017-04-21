На ВДНХ проходит финал молодежного конкурса "Лидер XXI века"
В Москве проходит финал всероссийского конкурса "Лидер XXI века". Между собой соревнуются руководители детских и молодежных объединений. Перед экспертным жюри и зрителями они должны представить свои социальные проекты и продемонстрировать лидерские качества.
В Москве проходит финал всероссийского конкурса "Лидер XXI века", передает "ТВ Центр". Между собой соревнуются руководители детских и молодежных объединений.
На ВДНХ в новом павильоне "Россия - моя история" собрались почти 500 человек. Возраст участников от 14 до 30 лет. Это победители муниципальных и региональных этапов.
Перед экспертным жюри и зрителями они должны представить свои социальные проекты и продемонстрировать лидерские качества. Конкурс проводится уже 15 лет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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